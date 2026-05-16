5 komedii dla całej rodziny na weekend. Sprawdzamy HBO Max
Jeśli szukacie zabawnego seansu, który zapewni rozrywkę całej rodzinie - śpieszymy z pomocą. Tym razem pochylamy się nad ofertą HBO Max.
HBO Max ma jedną z najmocniejszych ofert w streamingowej konkurencji. Nie jest to jednak szyld kojarzący się jednoznacznie z familijnymi produkcjami - co nie oznacza, że nie znajdziecie ich w bibliotece serwisu. Dziś postanowiliśmy wyłonić najciekawsze produkcje z komediowym zacięciem, które bez obaw możecie obejrzeć całą rodziną i nikt nie powinien się nudzić. Oto one.
HBO Max: TOP 5 (a nawet więcej) komedii dla całej rodziny
Minecraft: Film
To jeden z tych przypadków, kiedy szeroka publiczność (zwłaszcza ta nieletnia) bardzo nie zgadza się z krytykami. „Minecraft: Film”, inspirowana popularną grą wideo produkcja z Jasonem Momoą i Jackiem Blackiem, rozbiła box office, kasując niewiele poniżej 1 mld dol. przy zaledwie 150 mln budżetu. Podczas gdy zaledwie 47 proc. dziennikarzy oceniło hit pozytywnie, widzowie byli znacznie bardziej przychylni: aż 84 proc. z nich wystawiło produkcji dobre noty wg serwisu Rotten Tomatoes.
Zwyczajny film
Dłuższy metraż dla fanów „Regular show”. W tej niezwykłej animacji, w celu ocalenia wszechświata, Mordechaj i Rigby stawiają czoła złowrogiemu trenerowi siatkówki. Obraz, w typowy dla serialu inteligentny i błyskotliwy sposób, składa hołd popkulturze lat 80. i 90., jednocześnie opowiadając własną, zaskakująco pomysłową historię o podróżach w czasie. Piękna, zabawna, emocjonująca przygoda.
CJ7
Stephen Chow (który jest również reżyserem i scenarzystą filmu) wciela się w rolę ubogiego robotnika, który samotnie wychowuje kilkuletniego syna i za wszelką cenę stara się zapewnić mu lepsze życie. Gdy pewnego dnia przynosi do domu niepozorną, znalezioną na złomowisku kulę, okazuje się, że to sympatyczny kosmita obdarzony niezwykłymi mocami. Tak zaczyna się pełna humoru i wzruszeń opowieść o dziecięcej wyobraźni, sile marzeń i relacji ojca z synem. „CJ7” to ciepła, familijna baśń science fiction, doprawiona emocjonalną szczerością i slapstickowym humorem.
Jumanji i Jak wytresować smoka - serie
Dwie popularne serie, których raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, więc zestawiłem je w jednym podpunkcie. Pierwsza to spadkobierca kultowego filmu - zamienia klasyczną planszówkę w nieprzewidywalną grę wideo, która wciąga bohaterów prosto do serca dżungli. Czwórka nastolatków trafia do wirtualnego świata, gdzie przybiera postacie awatarów o zupełnie innych cechach i umiejętnościach. Z kolei animowana trylogia skupia się na nieśmiałym i pomysłowym Czkawce. Gdy chłopak zaprzyjaźnia się z legendarnym smokiem Szczerbatkiem, odkrywa, że istoty uznawane za potwory mogą stać się najwierniejszymi towarzyszami.
Wyspa psów
W niedalekiej przyszłości władze japońskiego Megasaki zsyłają wszystkie psy na ogromne wysypisko odpadów. Gdy młody Atari wyrusza tam, by odnaleźć swojego ukochanego czworonoga, trafia do świata rządzącego się własnymi prawami i zyskuje niezwykłych sprzymierzeńców. Olśniewająca wizualnie animacja poklatkowa, w której Wes Anderson połączył melancholijny humor, polityczną satyrę i ciepłą opowieść o lojalności.
