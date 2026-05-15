Nie tylko Love is Blind: Polska. 10 najlepszych programów reality show

Ładowanie...

Polska edycja hitowego reality show "Love is Blind" podbija Netfliksa. Subskrybenci serwisu doskonale wiedzą, że miłosne perypetie uczestników potrafią wciągnąć jak bagno. Tego rodzaju programy to nie jest co prawda rozrywka najwyższej klasy, ale mogą stanowić przyjemne odmóżdżenie po całym tygodniu pracy. Co oprócz "Love is Blind" obejrzeć w streamingu? Podpowiadamy.

REKLAMA

Najlepsze programy reality show na Netflix, Prime Video i HBO Max

REKLAMA

Love is Blind

"Love is Blind: Polska" to obecnie najpopularniejsze reality show na Netfliksie. Polska edycja nie jest jedyna - format stworzony przez Chrisa Coelena doczekał się kilkunastu innych zagranicznych wersji. Celem uczestników programu Netfliksa jest odnalezienie swojej prawdziwej miłości poprzez randkowanie z kilkoma osobami, a następnie wybranie tego jedynego lub tej jedynej. Haczyk jest taki, że do momentu zaręczyn pary nie wiedzą, jak wyglądają, a decyzje o ślubie podejmują wyłącznie na podstawie samych tylko rozmów. Ten program wciąga.

Love Never Lies

"Love Never Lies" to kolejne reality show, które doczekało się polskiej edycji. Uczestnikami programu są pary, które wystawiają swoją miłość oraz zaufanie na próbę podczas kilkutygodniowego pobytu w willi. Podczas eksperymentu ich prawdomówność weryfikuje EyeDetect, czyli nowoczesne urządzenia do analizy oka. Krótko mówiąc, jest to wykrywacz kłamstw, którego rzekomo nie da się oszukać. Zakochani odpowiadają na niewygodne pytania dotyczące ich związków, a system ocenia, czy mówią prawdę. Za każdą szczerą odpowiedź do wspólnej puli dodawane są pieniądze, a za każde kłamstwo - odejmowane. Nagrodę pieniężną wygrywa ta para, która wykaże się największą.

The Circle

Fani "Love is Blind" powinni rzucić okiem na reality show "The Circle". Program ten również skupia się na tym, aby uczestnicy budowali relacje, a ich jedyną formą komunikacji jest specjalna, sterowana głosem platforma społecznościowa o nazwie "The Circle". Haczyk jest taki, że uczestnicy mogą występować w programie pod prawdziwą tożsamością lub stworzyć całkowicie fikcyjny profil i podszywać się pod inne osoby o odmiennych cechach, wyglądzie czy płci, aby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo. Gracze regularnie oceniają się nawzajem, a osoby z najwyższymi wynikami zyskują status "influencerów". To właśnie oni decydują o tym, kto zostanie wyeliminowany z gry. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną.

LOL: Kto się śmieje ostatni

Najzabawniejsze polskie reality show? Bez wątpienia "LOL: Kto się śmieje ostatni". Tytuł, który można oglądać na platformie Prime Video, cieszy się sporym zainteresowaniem wśród widzów. Zasady formatu, który powstał na bazie japońskiego show, są proste: gwiazdy, które biorą w nim udział, przez kilka godzin pozostają w jednym pomieszczeniu, gdzie próbują się nawzajem rozśmieszyć. Wygra ten, kto zaśmieje się jako ostatni, co mimo wszystko okazało się nie być aż tak łatwe.

The Traitors. Zdrajcy

W HBO Max oraz na TVN można z kolei oglądać program "The Traitors. Zdrajcy". Jest on oparty na holenderskim formacie "De Verraders", który doczekał się m.in. amerykańskiej i brytyjskiej odsłony, a w 2023 roku zawitał również do Polski. Emocjonujące reality show inspirowane grą "Mafia" skupia się na rywalizacji Lojalnych oraz Zdrajców, którzy walczą o nawet 500 tys. zł, wykonując przygotowane zadania. Tytułowi Zdrajcy muszą dodatkowo potajemnie eliminować Lojalnych podczas narady. Tymczasem Lojalni eliminują potencjalnych Zdrajców podczas narady przy okrągłym stole. Nagrodę pieniężną wygrają tylko wtedy, gdy ostatni Zdrajca opuści zamek. W przeciwnym razie pieniądze trafiają do przeciwnej grupy.

Azja Express

Jednym z uwielbianych polskich programów reality show i podróżniczych jest "Azja Express" (oraz "Ameryka Express"). W formacie, w którym ściga się 8 par złożonych z celebrytów oraz ich przyjaciół, uczestnicy wyruszają w emocjonującą podróż po Azji, mając do dyspozycji jedynie 1 dolara na dzień. W trakcie wyścigu czekają na nich wymagające zadania, ale również immunitety, które chronią ich przed eliminacjami oraz nagrody pieniężne w postaci amuletów.

Sprzątanie z Marie Kondo

"Sprzątanie z Marie Kondo" to program, który pokochają fani sprzątania. Japońska ekspertka ds. organizacji zrewolucjonizowała podejście do utrzymywania porządku, a stworzona przez nią metoda sprzątania - KonMari - zdobyła światową popularność. W formacie Netfliksa Kondo podkreśla, że nie można skupiać się na tym, co należy wyrzucić, a raczej wybrać te przedmioty, które chcemy przy sobie zatrzymać. Jak je wybrać? Kondo twierdzi, że podczas selekcji warto zadać sobie pytanie, czy dany przedmiot wzbudza w nas radość.

Nowe rozdanie: Rhythm + Flow Polska

Subskrybenci Netfliksa, którzy stawiają na muzyczne formaty, powinni zwrócić uwagę na "Nowe rozdanie: Rhythm + Flow Polska". Streamingowy gigant dysponuje już co prawda podobną produkcją, mowa o dwóch sezonach amerykańskiej wersji rapowego formatu "Rhythm + Flow", jednak, jak wiadomo, polskich widzów najbardziej elektryzują historie z naszego podwórka. Celem programu jest wyłonienie najlepszego rapera lub raperki. "Rhythm + Flow" kładzie spory nacisk na umiejętności. Laureat zdobywa nagrodę pieniężną w postaci 500 tys. zł.

Agent gwiazdy

"Agent gwiazdy" to jeden z tych formatów, który ma co prawda swoje lata, ale wciąż pozostaje jednym z najlepszych polskich reality show. Program jest oparty na belgijskim tytule "De Mol" stanowi kontynuację klasycznego programu "Agent". Uczestnicy (celebryci) wyjeżdżają w nim w egzotyczne zakątki świata, gdzie muszą wspólnie wykonywać wymagające zadania sprawnościowe, logiczne i psychologiczne. Za ich pomyślne ukończenie uczestnicy zarabiają pieniądze do wspólnej puli, która ostatecznie trafia do zwycięzcy. Wśród nich jest jednak Agent- osoba, która z ukrycia celowo sabotuje działania grupy.

Selling Sunset

Netflix może pochwalić się również programem "Selling Sunset". Uwielbiane reality show skupia się na zawodowym i prywatnym życiu ekskluzywnych agentek nieruchomości z Los Angeles z agencji Oppenheim Group, prowadzonej przez braci bliźniaków Jasona i Bretta Oppenheimów. Agentki zajmują się sprzedażą ekskluzywnych posiadłości w najbardziej prestiżowych dzielnicach Los Angeles, takich jak Hollywood Hills czy Sunset Strip, i nierzadko popadają ze sobą w konflikty.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 15.05.2026 17:37

Ładowanie...

REKLAMA