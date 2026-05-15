REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nadchodzi film akcji, który miał nie powstać. Będzie kobiecy spin-off popularnej serii

Seria filmów akcji z Sylvestrem Stallone powstała, żeby buchać testosteronem. A jednak już od ponad 10 lat mówiło się o damskim spin-offie "Niezniszczalnych". Już wydawało się, że nigdy nie powstanie. A został zapowiedziany podczas trwającego właśnie festiwalu w Cannes.

Rafał Christ
niezniszczalni kobiety spin off film akcji co obejrzeć premiera
REKLAMA

Każdy mięśniak, który liczył się w kinie akcji lat 80. i 90. dołączył już do ekipy "Niezniszczalnych". Taka była idea całej serii - żeby wziąć Sylvestra Stallone i innych twardzieli siejących niegdyś zamęt na ekranach, aby pokazać widzom, że wciąż potrafią zapewnić frajdę. Oczywiście, przy pomocy paru młodszych twardzieli pokroju Jasona Stathama. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Film doczekał się więc trzech sequeli. A każdy kolejny buchał testosteronem na wszystkie strony, choć w trzeciej części pojawiły się też kobiety kopiące tyłki niezgorzej niż tytułowa ekipa najemników.

Nie był to przypadek. Właśnie w 2014 roku, kiedy to "Niezniszczalni 3" siali w kinach zamęt, krążyły doniesienia o kobiecym spin-offie serii, za który miał odpowiadać reżyser "Legalnej blondynki" Robert Luketic. Projekt nigdy jednak nie doszedł do skutku. Utknął gdzieś w produkcyjnym piekle i przestały się pojawiać jakiekolwiek informacje na jego temat. Wszyscy byli przekonani, że już nie powstanie.

REKLAMA

Niezniszczalny - kobiecy spin-off serii filmów akcji

Jak podaje The Hollywood Reporter, kobieca wersja "Niezniszczalnych" nigdy nie powstała, bo jednym z wyzwań było szukanie powodu, aby usprawiedliwić powstanie kobiecej grupy najemników. Teraz Eclectic Pictures i Hollywood Ventures Group znalazło na to sposób. W piątek, 15 maja, na trwającym właśnie festiwalu w Cannes przedstawiciele obu firm ogłosili, że wspólnie pracują nad produkcją.

"Niezniszczalne" mają być origin story osadzonym w późnych latach 90. Przedstawią nowe pokolenie elitarnych kobiecych agentek w stylizowanym, pełnym akcji wydarzeniu filmowym, zaprojktowanym tak, by rozbudować mitologię franczyzy, a jednocześnie mocno bronić się jako samodzielna całość".

Na ten moment szczegóły nadchodzącej produkcji nie są znane. Nie wiadomo nawet, kiedy możemy spodziewać się premiery kobiecych "Niezniszczalnych". Na wszelkie informacje musimy jeszcze poczekać.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o filmach akcji poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
15.05.2026 19:37
Tagi: Co obejrzeć?Filmy akcjiNiezniszczalni
REKLAMA
Najnowsze
18:42
Popularny youtuber zrobił świetny horror. Oszalejecie na jego punkcie
Aktualizacja: 2026-05-15T18:42:00+02:00
17:37
Nie tylko Love is Blind: Polska. 10 najlepszych programów reality show
Aktualizacja: 2026-05-15T17:37:00+02:00
16:05
Netflix dodał nowy thriller kryminalny. Zło jest tu dużo ciekawsze
Aktualizacja: 2026-05-15T16:05:51+02:00
15:21
Nowi uczestnicy 4. sezonu LOL Kto się śmieje ostatni. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-05-15T15:21:35+02:00
14:45
Avatar 4 nie powstanie, jeśli Cameron się nie pohamuje
Aktualizacja: 2026-05-15T14:45:46+02:00
13:25
Genialny film sądowy podbija Netfliksa. Trzymajcie się fotela
Aktualizacja: 2026-05-15T13:25:22+02:00
11:54
Pawlikowski top, Musiał flop. Jak Polacy radzą sobie w Cannes?
Aktualizacja: 2026-05-15T11:54:27+02:00
11:02
Alicja Szemplińska to muzyczny szczyt Eurowizji. Zasługuje na wysokie miejsce
Aktualizacja: 2026-05-15T11:02:54+02:00
10:23
Co obejrzeć w weekend na Netfliksie? 5 nowości, które przykują was do ekranów
Aktualizacja: 2026-05-15T10:23:40+02:00
9:26
Love is Blind: Polska zaraz się kończy. Kiedy premiera finału?
Aktualizacja: 2026-05-15T09:26:51+02:00
23:18
Wyniki 2. półfinału Eurowizji 2026. Kto wystąpi w finale?
Aktualizacja: 2026-05-14T23:18:50+02:00
19:56
Kim jest Daria z Love is Blind i czy weźmie ślub z Filipem? Wszystko się zmieniło
Aktualizacja: 2026-05-14T19:56:34+02:00
16:38
Uczestnicy Love is Blind wcale nie szukają miłości. Interesuje ich coś innego
Aktualizacja: 2026-05-14T16:38:00+02:00
15:41
Na HBO Max wjechało nowe sci-fi w wersji mini, które sprawia maxi frajdę
Aktualizacja: 2026-05-14T15:41:44+02:00
13:47
Najnowszy Władca Pierścieni i 18 filmowych nowości. Święto na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-05-14T13:47:39+02:00
13:27
Reżyser ogłasza obsadę Batmana 2. Będzie grubo
Aktualizacja: 2026-05-14T13:27:17+02:00
12:31
Kiedy premiera 5. sezonu Bridgertonów? Wielkie zaskoczenie
Aktualizacja: 2026-05-14T12:31:30+02:00
11:25
Netflix zebrał się i pokazał listę nowości na 2026 rok. A nawet trochę więcej
Aktualizacja: 2026-05-14T11:25:48+02:00
10:21
24 godziny wystarczyły, aby podbić Prime Video. Zrobił to serial fantasy
Aktualizacja: 2026-05-14T10:21:14+02:00
9:08
To koniec Prawnika z Lincolna. Netflix zamyka serial
Aktualizacja: 2026-05-14T09:08:13+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA