Nadchodzi film akcji, który miał nie powstać. Będzie kobiecy spin-off popularnej serii

Każdy mięśniak, który liczył się w kinie akcji lat 80. i 90. dołączył już do ekipy "Niezniszczalnych". Taka była idea całej serii - żeby wziąć Sylvestra Stallone i innych twardzieli siejących niegdyś zamęt na ekranach, aby pokazać widzom, że wciąż potrafią zapewnić frajdę. Oczywiście, przy pomocy paru młodszych twardzieli pokroju Jasona Stathama. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Film doczekał się więc trzech sequeli. A każdy kolejny buchał testosteronem na wszystkie strony, choć w trzeciej części pojawiły się też kobiety kopiące tyłki niezgorzej niż tytułowa ekipa najemników.



Nie był to przypadek. Właśnie w 2014 roku, kiedy to "Niezniszczalni 3" siali w kinach zamęt, krążyły doniesienia o kobiecym spin-offie serii, za który miał odpowiadać reżyser "Legalnej blondynki" Robert Luketic. Projekt nigdy jednak nie doszedł do skutku. Utknął gdzieś w produkcyjnym piekle i przestały się pojawiać jakiekolwiek informacje na jego temat. Wszyscy byli przekonani, że już nie powstanie.

Niezniszczalny - kobiecy spin-off serii filmów akcji

Jak podaje The Hollywood Reporter, kobieca wersja "Niezniszczalnych" nigdy nie powstała, bo jednym z wyzwań było szukanie powodu, aby usprawiedliwić powstanie kobiecej grupy najemników. Teraz Eclectic Pictures i Hollywood Ventures Group znalazło na to sposób. W piątek, 15 maja, na trwającym właśnie festiwalu w Cannes przedstawiciele obu firm ogłosili, że wspólnie pracują nad produkcją.

"Niezniszczalne" mają być origin story osadzonym w późnych latach 90. Przedstawią nowe pokolenie elitarnych kobiecych agentek w stylizowanym, pełnym akcji wydarzeniu filmowym, zaprojktowanym tak, by rozbudować mitologię franczyzy, a jednocześnie mocno bronić się jako samodzielna całość".

Na ten moment szczegóły nadchodzącej produkcji nie są znane. Nie wiadomo nawet, kiedy możemy spodziewać się premiery kobiecych "Niezniszczalnych". Na wszelkie informacje musimy jeszcze poczekać.

Rafał Christ 15.05.2026 19:37

