Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026. O której włączyć telewizor?

Skład na finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji jest już znany. Wśród państw, które już w tę sobotę będą rywalizować o zwycięstwo w wydarzeniu, będzie również Polka. Alicja do ostatniego momentu czekała, aż prowadzący wyczytają jej nazwisko - emocje sięgały zenitu nie tylko w Wiedniu, ale również wśród telewidzów. Teraz wiadomo już, że Polkę będzie można oglądać w finale. Nasza reprezentantka tego dnia wystąpi jako 18. Oszacowaliśmy, o której godzinie będzie można zobaczyć ją na ekranie.

W finale Eurowizji 2026, która wystartuje o godzinie 21:00, wystąpi w sumie 25 państw. Alicja pojawi się na scenie jako 18 uczestniczka konkursu, co oznacza, że będzie można ją zobaczyć w drugiej połowie wydarzenia. Biorąc pod uwagę, że występy reprezentantów trwają razem ze wstępem około 3,5 minuty, to jeśli nie pojawią się opóźnienia, Alicja pojawi się na ekranie około godziny 22:00. Gdyby do czasu występu doliczyć 30 sekund intra, to reprezentantka Polski wystąpiłaby kilka minut po 22:00.

Oto pełna kolejność występów w finale Eurowizji 2026:

Dania: Soren Torpegaard Lund - "For Vi Gar Hjem" Niemcy: Sarah Angels - "Fire" Izrael: Noam Bettan - "Michelle" Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice" Albania: Alis - "Nan" Grecja: Akylas - "Ferto" Ukraina: Leleka - "Ridnym" Australia: Delta Goodrem - "Eclipse" Serbia: Lavina - "Kraj mene" Malta: Aidan - "Bella" Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads" Bułgaria: Dara - "Bangaranga" Chorwacja: Lelek - "Andromeda" Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, Zwei, Drei" Francja: Monroe - "Regarde" Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!" Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin" Polska: Alicja - "Pray" Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más" Szwecja: Felicia - "My System" Cypr: Antigoni - "Jalla" Włochy: Sal Da Vindi - "Per Sempre Si" Norwegia: Jonas Lovv - "Ya ya ya" Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke me" Austria: Cosmo - "Tanzschein"

Finał będzie można obejrzeć na kanale TVP1, a także w serwisie streamingowym TVP VOD. Wszystkie koncerty rozpoczną się o godzinie 21:00. Ci widzowie, którzy nie mają dostępu do telewizji, mogą obejrzeć Eurowizję w sieci - na oficjalnym kanale eurowizyjnym na YouTube. Transmisja również wystartuje o godzinie 21:00.

Anna Bortniak 15.05.2026 21:33

