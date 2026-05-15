Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026. O której włączyć telewizor?
Alicja Szemplińska przeszła do finału Eurowizji 2026, co oznacza, że wraz z reprezentantami pozostałych 24 krajów będzie walczyć o Kryształowy Mikrofon. O której włączyć telewizor, aby obejrzeć występ Polki?
Skład na finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji jest już znany. Wśród państw, które już w tę sobotę będą rywalizować o zwycięstwo w wydarzeniu, będzie również Polka. Alicja do ostatniego momentu czekała, aż prowadzący wyczytają jej nazwisko - emocje sięgały zenitu nie tylko w Wiedniu, ale również wśród telewidzów. Teraz wiadomo już, że Polkę będzie można oglądać w finale. Nasza reprezentantka tego dnia wystąpi jako 18. Oszacowaliśmy, o której godzinie będzie można zobaczyć ją na ekranie.
Eurowizja 2026: finał. O której godzinie wystąpi Alicja Szemplińska?
W finale Eurowizji 2026, która wystartuje o godzinie 21:00, wystąpi w sumie 25 państw. Alicja pojawi się na scenie jako 18 uczestniczka konkursu, co oznacza, że będzie można ją zobaczyć w drugiej połowie wydarzenia. Biorąc pod uwagę, że występy reprezentantów trwają razem ze wstępem około 3,5 minuty, to jeśli nie pojawią się opóźnienia, Alicja pojawi się na ekranie około godziny 22:00. Gdyby do czasu występu doliczyć 30 sekund intra, to reprezentantka Polski wystąpiłaby kilka minut po 22:00.
Oto pełna kolejność występów w finale Eurowizji 2026:
- Dania: Soren Torpegaard Lund - "For Vi Gar Hjem"
- Niemcy: Sarah Angels - "Fire"
- Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
- Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
- Albania: Alis - "Nan"
- Grecja: Akylas - "Ferto"
- Ukraina: Leleka - "Ridnym"
- Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
- Serbia: Lavina - "Kraj mene"
- Malta: Aidan - "Bella"
- Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
- Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
- Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
- Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, Zwei, Drei"
- Francja: Monroe - "Regarde"
- Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Polska: Alicja - "Pray"
- Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- Szwecja: Felicia - "My System"
- Cypr: Antigoni - "Jalla"
- Włochy: Sal Da Vindi - "Per Sempre Si"
- Norwegia: Jonas Lovv - "Ya ya ya"
- Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke me"
- Austria: Cosmo - "Tanzschein"
Finał będzie można obejrzeć na kanale TVP1, a także w serwisie streamingowym TVP VOD. Wszystkie koncerty rozpoczną się o godzinie 21:00. Ci widzowie, którzy nie mają dostępu do telewizji, mogą obejrzeć Eurowizję w sieci - na oficjalnym kanale eurowizyjnym na YouTube. Transmisja również wystartuje o godzinie 21:00.
