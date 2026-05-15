Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026. O której włączyć telewizor?

Alicja Szemplińska przeszła do finału Eurowizji 2026, co oznacza, że wraz z reprezentantami pozostałych 24 krajów będzie walczyć o Kryształowy Mikrofon. O której włączyć telewizor, aby obejrzeć występ Polki?

Anna Bortniak
Skład na finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji jest już znany. Wśród państw, które już w tę sobotę będą rywalizować o zwycięstwo w wydarzeniu, będzie również Polka. Alicja do ostatniego momentu czekała, aż prowadzący wyczytają jej nazwisko - emocje sięgały zenitu nie tylko w Wiedniu, ale również wśród telewidzów. Teraz wiadomo już, że Polkę będzie można oglądać w finale. Nasza reprezentantka tego dnia wystąpi jako 18. Oszacowaliśmy, o której godzinie będzie można zobaczyć ją na ekranie.

Eurowizja 2026: finał. O której godzinie wystąpi Alicja Szemplińska?

W finale Eurowizji 2026, która wystartuje o godzinie 21:00, wystąpi w sumie 25 państw. Alicja pojawi się na scenie jako 18 uczestniczka konkursu, co oznacza, że będzie można ją zobaczyć w drugiej połowie wydarzenia. Biorąc pod uwagę, że występy reprezentantów trwają razem ze wstępem około 3,5 minuty, to jeśli nie pojawią się opóźnienia, Alicja pojawi się na ekranie około godziny 22:00. Gdyby do czasu występu doliczyć 30 sekund intra, to reprezentantka Polski wystąpiłaby kilka minut po 22:00.

Oto pełna kolejność występów w finale Eurowizji 2026:

  1. Dania: Soren Torpegaard Lund - "For Vi Gar Hjem"
  2. Niemcy: Sarah Angels - "Fire"
  3. Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
  4. Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
  5. Albania: Alis - "Nan"
  6. Grecja: Akylas - "Ferto"
  7. Ukraina: Leleka - "Ridnym"
  8. Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
  9. Serbia: Lavina - "Kraj mene"
  10. Malta: Aidan - "Bella"
  11. Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
  12. Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
  13. Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
  14. Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, Zwei, Drei"
  15. Francja: Monroe - "Regarde"
  16. Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  17. Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  18. Polska: Alicja - "Pray"
  19. Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  20. Szwecja: Felicia - "My System"
  21. Cypr: Antigoni - "Jalla"
  22. Włochy: Sal Da Vindi - "Per Sempre Si"
  23. Norwegia: Jonas Lovv - "Ya ya ya"
  24. Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke me"
  25. Austria: Cosmo - "Tanzschein"

Finał będzie można obejrzeć na kanale TVP1, a także w serwisie streamingowym TVP VOD. Wszystkie koncerty rozpoczną się o godzinie 21:00. Ci widzowie, którzy nie mają dostępu do telewizji, mogą obejrzeć Eurowizję w sieci - na oficjalnym kanale eurowizyjnym na YouTube. Transmisja również wystartuje o godzinie 21:00.

15.05.2026 21:33
