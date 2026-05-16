Gdzie i o której finał Eurowizji 2026? Oto harmonogram
Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji już lada moment. Kiedy dokładnie poznamy nazwisko zwycięzcy? Sprawdzamy.
Za nami dwa, emocjonujące półfinały Eurowizji 2026. Półfinały konkursu odbyły się, tak jak zwykle, w krótkim przedziale czasowym - w tegorocznym przypadku kolejno 12 i 14 maja. W pierwszym z nich wzięło udział 17 krajów, zaś w drugim - 18, a wśród całej 35-tki znalazły się cztery kraje z Wielkiej Piątki. Rywalizacja na austriackiej ziemi była wyjątkowa i znacznie szczuplejsza - w ramach sprzeciwu wobec udziału w konkursie Izraela, z uczestnictwa wycofały się: Hiszpania (jeden z krajów Wielkiej Piątki), Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Islandia.
Eurowizja 2026 - kiedy finał? Gdzie będzie można go obejrzeć?
Jednym ze stałych elementów Konkursu Piosenki Eurowizji jest to, że składające się na niego trzy koncerty (dwa półfinały i finał), odbywają się co dwa dni. Nie inaczej było teraz, gdy półfinały odbyły się 12 i 14 maja.
W związku z powyższym łatwo policzyć, że finał Eurowizji odbędzie się w sobotę 16 maja. Transmisja konkursu jest zaplanowana jest na godzinę 21:00. Występy będzie można obejrzeć na antenie TVP1, w serwisie streamingowym TVP VOD, a jeśli ktoś nie ma dostępu do telewizji, będzie miał możliwość obejrzenia finału na oficjalnym kanale eurowizyjnym na YouTube.
Eurowizja 2026 - skład finału
Od wczoraj wszystko jest jasne - poznaliśmy wszystkich finalistów 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Na szczęście wśród nich znalazła się Alicja Szemplińska, reprezentująca w nim Polskę. Oto pełny skład państw, które będą walczyć o zwycięstwo:
- Austria - Cosmó - "Tanzschein"
- Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Szwecja - Felicia - "My System"
- Chorwacja - Lelek - "Andromeda"
- Grecja - Akylas - "Ferto"
- Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Izrael - Noam Bettan - "Michelle"
- Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice"
- Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero mas"
- Polska - Alicja Szemplińska - "Pray"
- Serbia - Lavina - "Kraj mene"
- Bułgaria - Dara - "Bangaranga"
- Rumunia - Alexandra Capitanescu - "Choke Me"
- Czechy - Daniel Zizka - "Crossroads"
- Cypr - Antigoni - "Jalla"
- Dania - Soren Torpegaard Lund - "For vi gar hjem"
- Australia - Delta Goodrem - "Eclipse"
- Ukraina - Leleka - "Ridnym"
- Albania - Alis - "Nan"
- Malta - Aidan - "Bella"
- Norwegia - Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
- Włochy - Sal Da Vinci - "Per sempre si" (dzięki byciu w Wielkiej Piątce)
- Niemcy - Sarah Engels - "Fire" (dzięki byciu w Wielkiej Piątce)
- Wielka Brytania - Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei" (dzięki byciu w Wielkiej Piątce)
- Francja - Monroe - "Regarde!" (dzięki byciu w Wielkiej Piątce)
zdjęcie główne: Sarah Louise Bennett/EBU