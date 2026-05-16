Za nami dwa, emocjonujące półfinały Eurowizji 2026. Półfinały konkursu odbyły się, tak jak zwykle, w krótkim przedziale czasowym - w tegorocznym przypadku kolejno 12 i 14 maja. W pierwszym z nich wzięło udział 17 krajów, zaś w drugim - 18, a wśród całej 35-tki znalazły się cztery kraje z Wielkiej Piątki. Rywalizacja na austriackiej ziemi była wyjątkowa i znacznie szczuplejsza - w ramach sprzeciwu wobec udziału w konkursie Izraela, z uczestnictwa wycofały się: Hiszpania (jeden z krajów Wielkiej Piątki), Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Islandia.

Eurowizja 2026 - kiedy finał? Gdzie będzie można go obejrzeć?

Jednym ze stałych elementów Konkursu Piosenki Eurowizji jest to, że składające się na niego trzy koncerty (dwa półfinały i finał), odbywają się co dwa dni. Nie inaczej było teraz, gdy półfinały odbyły się 12 i 14 maja.

W związku z powyższym łatwo policzyć, że finał Eurowizji odbędzie się w sobotę 16 maja. Transmisja konkursu jest zaplanowana jest na godzinę 21:00. Występy będzie można obejrzeć na antenie TVP1, w serwisie streamingowym TVP VOD, a jeśli ktoś nie ma dostępu do telewizji, będzie miał możliwość obejrzenia finału na oficjalnym kanale eurowizyjnym na YouTube.

Eurowizja 2026 - skład finału

Od wczoraj wszystko jest jasne - poznaliśmy wszystkich finalistów 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Na szczęście wśród nich znalazła się Alicja Szemplińska, reprezentująca w nim Polskę. Oto pełny skład państw, które będą walczyć o zwycięstwo:

Austria - Cosmó - "Tanzschein"

Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!"

Szwecja - Felicia - "My System"

Chorwacja - Lelek - "Andromeda"

Grecja - Akylas - "Ferto"

Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

Izrael - Noam Bettan - "Michelle"

Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice"

Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero mas"

Polska - Alicja Szemplińska - "Pray"

Serbia - Lavina - "Kraj mene"

Bułgaria - Dara - "Bangaranga"

Rumunia - Alexandra Capitanescu - "Choke Me"

Czechy - Daniel Zizka - "Crossroads"

Cypr - Antigoni - "Jalla"

Dania - Soren Torpegaard Lund - "For vi gar hjem"

Australia - Delta Goodrem - "Eclipse"

Ukraina - Leleka - "Ridnym"

Albania - Alis - "Nan"

Malta - Aidan - "Bella"

Norwegia - Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"

Włochy - Sal Da Vinci - "Per sempre si" (dzięki byciu w Wielkiej Piątce)

Niemcy - Sarah Engels - "Fire" (dzięki byciu w Wielkiej Piątce)

Wielka Brytania - Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei" (dzięki byciu w Wielkiej Piątce)

Francja - Monroe - "Regarde!" (dzięki byciu w Wielkiej Piątce)

zdjęcie główne: Sarah Louise Bennett/EBU

Adam Kudyba 16.05.2026 06:01

