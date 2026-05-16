Gdzie obejrzeć filmy z serii Bad Boys? Pełna rozpiska i kolejność

"Bad Boys" to jedna z najsłynniejszych marek komedii akcji w historii amerykańskiego kina, wciąż ciesząca się popularnością. Sprawdzamy, gdzie można obejrzeć wszystkie filmy, które się do niej zaliczają.

Adam Kudyba
bad boys filmy seria
"Bad Boys" są starsi ode mnie. Nie chodzi mi tu konkretnie o Willa Smitha i Martina Lawrence'a, wcielających się w głównych bohaterów, ale o samą serię filmów spod tego szyldu, która została zapoczątkowana w 1995 roku. Łącznie doczekała się ona czterech odsłon, a najnowsza zostanie puszczona w ten weekend w telewizji. Sprawdzamy, gdzie obejrzeć filmy z tej serii - oczywiście w kolejności chronologicznej.

Bad Boys - gdzie obejrzeć filmy z serii? Kolejność

Bad Boys

W tym filmie po raz pierwszy poznajemy głównych bohaterów - charyzmatycznego playboya Mike'a Lowreya (Will Smith) i statecznego ojca oraz męża, Marcusa Burnetta (Martin Lawrence). Obaj są oficerami policji w Miami. Pewnej nocy z policyjnego skarbca zostają ukradzione spore ilości heroiny. Wydział Spraw Wewnętrznych stawia pracującym nad sprawą Lowreyowi i Burnettowi ultimatum - jeżeli nie zdobędą narkotyków w ciągu 5 dni, wydział narkotykowy w którym pracują zostanie rozwiązany.

"Bad Boys" jest dostępne do obejrzenia w ramach usługi VOD m.in. na Apple TV i Prime Video.

Bad Boys 2

W osiem lat później nakręconym sequelu, Mike i Marcus wracają do gry. Tym razem muszą stawić czoła narkotykowemu biznesowi, wprowadzającemu na ich teren ecstasy. Policjanci z czasem orientują się o trudności swojej misji, a ich naczelnym adwersarzem jest Kubańczyk Johnny Tapia. W tym samym czasie Mike zaczyna flirtować z Syd - siostrą Marcusa.

"Bad Boys 2" jest dostępne do obejrzenia w ramach usługi VOD m.in. na Apple TV i Prime Video.

Bad Boys for Life

17 lat minęło, zanim zdecydowano się na powrót do świata "Bad Boys". Co ciekawe, to pierwszy film bez udziału Michaela Baya. Na stanowisku reżysera zastąpił go duet złożony z Adila El Arbiego i Bilalla Fallaha. W "Bad Boys for Life" Marcus Burnett zdradza swojemu partnerowi Mike’owi Lowreyowi dalsze zawodowe zamiary - planuje odejść na emeryturę. Mike niedługo poźniej zostaje postrzelony przez zabójcę, wykonującego plan zemsty autorstwa Isabel Aretas. Mimo obietnicy porzucenia przemocy, Marcus zgadza się znów połączyć siły z Mike'em i wspólnymi siłami pokonać złych ludzi.

"Bad Boys" jest dostępne do obejrzenia w ramach abonamentu Netfliksa, ale również w ramach usługi VOD m.in. na Apple TV i Prime Video.

Bad Boys: Ride or Die

Najnowsza część serii, licząca sobie zaledwie dwa lata - miała bowiem premierę w 2024 roku. Kapitan Howard (Joe Pantoliano), który poniósł śmierć w poprzedniej części, zostaje pośmiertnie oskarżony o kooperację z kartelem narkotykowym. Mike i Marcus decydują się zawalczyć o udowodnienie niewinności kapitana. Los sprawia, że to właśnie główni bohaterowie zostają wrobieni i oprócz naprawy dobrego imienia Howarda, muszą uciekać - mają ich na celowniku zarówno organy ścigania, jak i przestępcy, żądni ich głów.

"Bad Boys Ride or Die" jest dostępne do obejrzenia w ramach usługi VOD m.in. na Apple TV i Prime Video. Film będzie można również obejrzeć wkrótce w telewizji - w sobotę 16 maja o 22:00 na Polsacie.

Adam Kudyba
16.05.2026 06:53
Tagi: Bad BoysCo obejrzeć?Filmy akcjiKomedieWill Smith
