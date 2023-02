W sieci pojawił się cały list Billa z 3. odcinka "The Last of Us"

Trzeci odcinek "The Last of Us" był dla widzów wielką niespodzianką. Nagle losy Joela i Ellie zeszły na drugi plan. Na pierwszy wysunęła się natomiast historia miłosna Billa i Franka. W grze wątek ten został ledwie muśnięty, w serialu poświęcono mu cały epizod. Jednym się to spodobało, a innym, tym o konserwatywnych poglądach, homoseksualny romans nie przypadł do gustu. Obok epizodu nie dało się jednak przejść obojętnie.



Trzeci odcinek "The Last of Us" był tzw. odcinkiem butelkowym (oderwanym od reszty fabuły), ale jego zakończenie ma istotny wpływ na dalszy rozwój wątku głównego. Szczególnie chodzi tu o list, który Bill zostawił Joelowi. To dzięki niemu właśnie protagonista decyduje się kontynuować niebezpieczną wyprawę z Ellie u swego boku. Teraz dowiedzieliśmy się dokładnie, co zostało w nim napisane.