Nowy odcinek "The Last of Us" odbija od oryginału, ale nie zabrakło w nim easter eggów i smaczków

Nowy odcinek "The Last of Us" zezłościł pewną część odbiorców. W ten sposób stał się dobitnym dowodem na to, że wielu samozwańczym obrońcom fabuły wcale nie przeszkadza fakt, że dopisany wątek zrujnował oryginalną opowieść. W przypadku 3. odcinka, który to - wprowadzając kilka niespecjalnie istotnych zmian - opowiada piękną, wzruszającą historię, będąc prawdziwym popisem scenopisarskiego kunsztu, chodzi już wyłącznie o uprzedzenia i braki w edukacji. I chyba nie warto więcej wracać do tego tematu.



Zamiast tego pochylimy się nad garścią easter eggów, których i tym razem nie mogło zabraknąć. Miłośnicy materiału źródłowego zapewne wyłapali część z nich, ale czy wychwycili wszystkie?