3. sezon "The Mandalorian" za nami. Co się stało w finale i co dalej?

3. sezon serialu "The Mandalorian" z uniwersum Star Wars dobiegł końca. 8. odcinek pokazał nam kolejne starcie Dina z Moffem Gideonem. Niedawno pisaliśmy dla was o najmocniejszych teoriach i hipotezach dotyczących tego finału - teraz wiemy już, że niemal żadna z nich nie pokryła się z rzeczywistością (choć oczywiście część ma szansę urzeczywistnić się w przyszłości). "Niemal", bowiem jedna w pewnym sensie się sprawdziła.



W dalszej części tekstów znajdziecie spoilery z 8. odcinka 3. sezonu "The Mandalorian".



Głosiła ona, że szturmowcy w zbrojach z Beskaru to tak naprawdę klony Gideona, którym dodano wrażliwość na Moc. To, rzecz jasna, nieprawda, a jednak w odcinku faktycznie pojawił się wątek klonów Gideona, które ten "wyposażył" w Moc - i właśnie do tego potrzebna mu była krew Grogu. Jak wspominaliśmy, jest to motyw, który pojawił się w grze "Jedi Outcast".