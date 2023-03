Nie wiesz, o co chodzi w nowym "The Mandalorian"? Tu masz wszystko, co musisz wiedzieć o 3. sezonie

Z wiekowym mistrzem Jedi szkraba łączy jedynie to, że należą do tego samego długowiecznego gatunku. Nie są skoligaceni - no, a przynajmniej nic na to nie wskazuje. Z początku nie wiedzieliśmy też, jak się on nazywa, a internet ochrzcił go przydomkiem Baby Yoda, podczas gdy inni bohaterowie określali go mianem Dziecko. Ahsoka Tano zdradziła nam jednak jego imię. Brzmi ono Grogu.