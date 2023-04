"The Mandalorian" odpiął wrotki. Na taki zwrot akcji czekaliśmy od tygodni

Trzeba też przyznać, że Gideon miał całkiem niezły plan, na tle którego knowania Imperatora Palpatine’a, który powrócił tylko po to, by usmażyć się samemu błyskawicami Mocy, wyglądają biednie. Moff będący głównym antagonistą „The Mandalorian” postanowił wziąć to, co najlepsze od klonów, Mandalorian i rycerzy Jedi, by stworzyć nową armię władających mocą sklonowanych szturmowców ubranych w zbroje z Beskaru; to właśnie oni go uratowali z więziennego promu.