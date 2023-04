8 pytań, na które musi odpowiedzieć finał 3. serii "The Mandalorian"

Gideon od trzech sezonów walczy z naszymi bohaterami, a chociaż został pokonany w 2. serii, to uratowało go imperialne wojsko. Czy jego historia wreszcie się definitywnie zakończy? A jeśli przeżyje, to czy zobaczymy go w kolejnym sezonie „The Mandalorian”? I czy takowy w ogóle powstanie, czy też Moff powróci, ale w innym projekcie z uniwersum „Star Wars”? Szkoda byłoby rozstawać się z tak świetnie napisanym i zagranym antagonistą, w którego wcielił się Giancarlo Esposito.