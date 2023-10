3. sezon "The Office PL" zmierza na CANAL+. Do Kropliczanki wrócimy już w przyszłym miesiącu

"The Office PL" w 2021 roku szturmem zdobyło serca widzów i krytyków. Jak do tego doszło? Chociaż produkcja CANAL+ opiera się na zagranicznym formacie, okazuje się na wskroś swojska. Twórcy nawet nie próbują naśladować brytyjskiego oryginału ani jego amerykańskiej wersji, które również w naszym kraju zdążyły już obrosnąć kultem. Od początku poszukują bowiem własnej ścieżki, tak żeby podczas oglądania serialu każdy Polak mógł się przejrzeć krzywym zwierciadle i pośmiać z samego siebie.



To serial dla wszystkich, których szef jest idiotą. A jeśli nawet ktoś pała do swojego przełożonego sympatią, ale lubi patrzeć, jak inni mają gorzej do niego, to też mu się spodoba. Chociaż w podane definicje w naszym kraju wpisuje się – nie przymierzając – każdy, produkcja przeczy zasadzie, że co jest dla każdego, to jest do niczego. Po tym jak dwukrotnie to udowodniła, CANAL+ postanowił pójść za ciosem i szykuje się do wypuszczenia nowych odcinków "The Office PL". 3. sezon zadebiutuje już na początku przyszłego miesiąca.