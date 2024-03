Thomas Haden Church mówi o "Spider-Manie 4". Czy ekipa Sama Raimiego znów się spotka?

Do filmów Sama Raimiego wraca się z niemałą nostalgią. Kultowa trylogia "Spider-Man" z Tobeyem Maguirem w roli głównej dobiegła końca w 2007 r., kiedy to na dużych ekranach zadebiutowała produkcja "Spider-Man 3". Pojawiło się tam dwoje złoczyńców: Venom, grany przez Tophera Grace'a, oraz Flint Marko/Sandman, w którego wcielił się Thomas Haden Church. Ten ostatni w wywiadzie dla ComicBook podzielił się spekulacjami na temat powstania 4. części serii i wyraził chęć, by pojawić się w niej ponownie.