"Madame Web" pobiła rekord, ale to nie powód do dumy. "Pokonała" wszystkie filmy z uniwersum Spider-Mana

Przyczyny tego stanu rzeczy są raczej oczywiste - jeszcze zanim „Madame Web” trafiła do kin, wszystko wskazywało na to, iż będzie to artystyczna porażka, za którą widzowie (zrażeni ostatnim „Venomem” czy „Mobiusem”) nie będą chcieli płacić. Już pierwszy zwiastun wyglądał okropnie i żenował dialogami - opinie recenzentów i widzów potwierdzają teraz, że sam obraz jeszcze jeszcze gorszy.



Dodajmy do tego słaba promocję (wątpliwa kampania marketingowa) oraz samą Johnson, która podczas prasowego tournée wydawała się bardzo niechętna względem promowania filmu. Nie kryła też niezadowolenia z faktu, że zaledwie kilka dni przed premierą poinformowano ją o wprowadzeniu „drastycznych zmian” względem pierwotnej historii.