"Madame Web" rozwija sieć w kinach, ale swoją przyszłość widzi w streamingu. Kiedy premiera filmu online?

Czytelnicy komiksów ze Spider-Manem dobrze Madame Web znają. W takiej odsłonie jej jednak jeszcze nie widzieli. W filmie wciela się w nią Dakota Johnson. Jako Cassandra Webb za sprawą nieszczęśliwego wypadku odkrywa w sobie moc przewidywania przyszłości. Przekłada się to u niej na poczucie odpowiedzialności za trzy nastolatki, na które poluje tajemniczy mężczyzna z niezwykłymi mocami. Czy ratowniczce medycznej uda się obronić dziewczyny, aby mogły stać się superbohaterkami? Odpowiedź na to pytanie na razie możecie poznać wyłącznie w kinie.



Światowa premiera "Madame Web" odbyła się w walentynki. Chwilę przed nią krytycy zdążyli się już po filmie przejechać. Na ten moment produkcja ma zaledwie 13 proc. pozytywnych recenzji, co jest wynikiem gorszym nawet od memicznego "Morbiusa". Po pierwszym weekendzie wyświetlania widzowie również nie wydają się nią zachwyceni.



