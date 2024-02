Marvel i Sony wciąż kłócą się o fabułę "Spider-Mana 4". A teraz również o datę premiery

Od czasu premiery ostatniego filmu o Pajączku z Tomem Hollandem minęły już ponad dwa lata - i choć mniej więcej tyle czasu dzieliło debiuty poprzednich trzech obrazów, tym razem nie ma mowy o równie rychłym nadejściu kontynuacji. „Spider-Man 4” wciąż jeszcze nie jest ukształtowany na poziomie konceptu, nie mówiąc o wejściu na plan filmowy. Na film poczekamy sobie jeszcze co najmniej półtora roku - a może nawet i trzy lata.



Jasne, prace nad tytułem już trwają, jednak - jak wskazują źródła w postaci sprawdzonych scooperów i insiderów, których doniesienia zazwyczaj się sprawdzają - Marvel Studios i Sony Pictures podobno wciąż spierają się co do kierunku, w którym powinna podążyć produkcja. Kreująca MCU firma zmieniła ostatnio taktykę i zamierza skupić się na mniejszych, bardziej przyziemnych, ale i poważniejszych w tonie opowieściach - tym bardziej w kontekście Spider-Mana, superbohatera z sąsiedztwa, który jest kojarzony właśnie z opowieściami o mniejszej skali. Jak pisaliśmy jakiś czas temu, pomysł na nowy film opiera się na duecie Spider-Man i Daredevil, którzy toczą bitwę z Kingpinem - burmistrzem Nowego Jorku. Tymczasem Sony Pictures chciałoby ponownego spotkania trzech Pajączków - Parkerów w wykonaniu Hollanda, Andrew Garfielda i Tobeya Maguire’a. Miałaby to być kolejna historia sięgająca do koncepcji multiwersum, skacząca po równoległych rzeczywistościach.



