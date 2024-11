Crawly zatrzymany przez policję. Internet wiwatuje, X tańczy poloneza

Udawanie omdleń, wchodzenie za kasy w popularnych fast foodach, pełzanie po sieciówkach w centrach handlowych czy chodzenie na czworakach między ludźmi w sklepach - takimi wybrykami popularność zdobył Crawly, który uprzykrzał ludziom życie w charakterystycznym przebraniu zielonego gnoma. Początkowo pojawiły się wątpliwości co do tożsamości tiktokera - podejrzewano, że mężczyzna jest Białorusinem, który posługuje się językiem rosyjskim. Ostatecznie okazało się, że Crawly to w rzeczywistości pochodzący z Ukrainy Vladyslav O.