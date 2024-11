Wydawałoby się, że kasza gryczana, to klasyczny obiadowy dodatek do tradycyjnych polskich dań, który niekiedy nie jest nawet tak atrakcyjnym rodzajem "side dishu", by dobrze wyglądał na instagramowej rolce. Pod koniec 2024 roku produkt zaliczył jednak wielki come back, a to za sprawą amerykańskich tiktokerek, które rozpropagowały na TikToku trend "slavic girl diet". O co w nim chodzi?