Jeśli faktycznie policja potwierdzi, że dzieci inspirują się trendem na TikToku, to jest to po prostu kolejne idiotyczne wyzwanie z TikToka. No bo czy blackout challenge był wyrazem nienawiści do czegoś? Nie sądzę. To jest po prostu kretyńskie wyzwanie, które rozprzestrzenia się przy pomocy doskonale skonstruowanych algorytmów platformy TikTok. Młode osoby spędzają w internecie dużą część swojego życia, i to jest dla nich w tej chwili cyfrowe podwórko, z którego czerpią inspirację. To analogicznie: jak kiedyś ktoś namawiał nas do robienia głupot na podwórku rzeczywistym i myśmy je robili, no to tak teraz, na masową skalę, można te same rzeczy robić i tak samo wpływać na dzieciaki na podwórku cyfrowym. Różnica jest w skali oddziaływania, która moim zdaniem wymaga tego, aby zastanowić się nad rolą TikToka, a pytanie do polityków jest takie, co oni zrobią, aby chronić dzieci na TikToku