Decyzja sądu w sprawie Tilla Lindemanna. Dowody mają być niewystarczające

Według hamburskiego sądu "brakuje minimalnej ilości dowodów wymaganych do tego, by wysnuwać tak poważne podejrzenia", dlatego też "Der Spiegel" otrzymał sądowy zakaz publikowania artykułów sugerujących, że Til Lindemann miał za kulisami wykorzystywać swoje fanki.



Jakby tego było mało, niedawno pojawiły się oskarżenia w sprawie innego członka zespołu - klawiszowca Christiana "Flake'a" Lorenza. Chodzi o sytuacje sprzed 20 lat, kiedy jedna z ofiar, będąc nieświadomą i pod wpływem alkoholu, stwierdziła teraz, że w tamtym czasie doszło do intymnej sytuacji, na którą nie wyraziła zgody, a inna kobieta wyznała, że po imprezie z zespołem w 1996 r. obudziła się z "rozdzierającym bólem brzucha".