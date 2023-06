Trwają poszukiwania zaginionej łodzi podwodnej. Uczestnicy wycieczki zanurkowali do wraku Titanica

Jak podaje BBC, zaginiona łódź to OceanGate Titan, która w środku mieści 5 osób, nurkując z zapasem tlenu na 4 dni. Wycieczka wyrusza z St John's w Nowej Fundlandii, a każde pełne nurkowanie do wraku, w tym zejście i wynurzenie, trwa podobno około ośmiu godzin. Kontakt z załogą został zerwany w niedzielę po około 1 godzinie i 45 minutach nurkowania. W poniedziałek po południu odbyła się konferencja prasowa, na której kontradmirał John Mauger ze straży przybrzeżnej US Coast Guard poinformował, że ratownicy mają od 70 do 96 godzin, by znaleźć zaginioną łódź, zanim załodze skończy się tlen.