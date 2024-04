Córka Toma Cruise’a niedługo skończy 18 lat. Wciąż jest odseparowana od ojca

Rozwód Toma Cruise’a i Katie Holmes był bardzo głośnym wydarzeniem w Hollywood. Ich małżeństwo trwało 6 lat. Suri przyszła na świat zaledwie kilka miesięcy po ślubie pary. Dziewczynka ostatecznie zamieszkała z matką, która przejęła pełnię praw rodzicielskich. Tom Cruise należy do kontrowersyjnego stowarzyszenia scjentologów, a to powoduje, że nie może mieć żadnego kontaktu z osobami z zewnątrz. Tego samego zresztą zabraniał swego czasu żonie. Katie Holmes nie mogła utrzymywać relacji z przyjaciółmi czy rodziną. Miała także „rzeczniczkę”, której głównym zadaniem było kontrolowanie każdego kroku kobiety. Te i inne absurdalne ograniczenia doprowadziły w końcu do rozpadu związku popularnej pary. Katie Holmes robiła wszystko, aby chronić córkę. Trzymała ją z dala od wszelkich mediów. Dziewczyna kończy jednak niedługo 18 lat i będzie mogła w większym stopniu decydować o swoim życiu.