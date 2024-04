O czym będzie nowy „Król Lew”? W nadchodzącym filmie poznamy nie tylko historię Mufasy

Tę bajkę pokochało naprawdę wielu widzów. Do tej pory praktycznie każdy potrafi zaśpiewać piosenki z oryginalnego „Króla Lwa” oraz niestety pamięta scenę, która potrafiła ówcześnie zrujnować nie jedno dzieciństwo. Nie dziwi więc fakt, że twórcy postanowili kilka lat temu odświeżyć kultową animację. Był to bardzo nostalgiczny i sentymentalny powrót do przeszłości. Ludzie do kin udawali się wtedy dosłownie masowo. Całkiem możliwe, że sytuacja będzie wyglądała dokładnie tak samo, gdy na wielkich ekranach zadebiutuje film „Mufasa: Król lew”. Pierwotnie jego premiera miała odbyć się wcześniej, jednak długi strajk aktorów znacznie opóźnił proces realizacyjny. Teraz wiadomo już, że z historią będzie można zapoznawać się od 20 grudnia 2024 roku. Do tej pory wszelkie informacje dotyczące fabuły były trzymane w ścisłej tajemnicy. Aktualnie wiemy już nieco więcej.