Wojownicze Żółwie Ninja tylko dla dorosłych. Będzie nowy film aktorski

Nadchodzący film „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin” ma być kolejną aktorską adaptacją komiksowego oryginału. Mowa tutaj oczywiście o dziele z 2020 roku o tym samym tytule, którego autorami są Tom Waltz, Peter Laird oraz Kevin Eastman. Za scenariusz do tej produkcji będzie odpowiedzialny Tyler Burton Smith. Jest on m.in. twórcą „Laleczki”, czyli tytułu należącego do popularnej serii horrorów o Chucky oraz współautorem zbliżającego się wielkimi krokami filmu „Boy Kills World” z Billem Skarsgårdem w roli głównej. Producentem z kolei został Walter Hamada. Wszystkie powyższe informacje zostały niedawno ogłoszone przez przedstawicieli wytwórni Paramount Pictures. Nie jest to oczywiście koniec niespodzianek. Widzowie dowiedzieli się także, że planowana jest kontynuacja animacji „Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos”. Co ciekawe, jednocześnie z filmem „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin” powstaje też gra o tym samym tytule. Odpowiedzialne za nią jest studio Black Forest Games. Ma ona ukazać się w przyszłym roku.