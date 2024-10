Robert Downey Jr uratował Spider-Mana. Tom Holland mówi, że chcieli wyciąć go z filmu

To Downey powiedział: "nie, będziecie chcieli spędzić nad tym trochę czasu. Nagrajmy całość, tę z przesłuchania. Zawsze możecie to wyciąć, ale będziecie chcieli zachować". I rzeczywiście, wykorzystali wszystko. To dzięki niemu. To było super. Chciałbym pewnego dnia... jeśli będę miał wystarczająco dużo szczęścia, żeby sprowadzić Milesa Moralesa do MCU, chciałbym dla grającego go aktora zrobić to, co Downey zrobił dla mnie