Tom Hollander przypadkowo otrzymał wypłatę Toma Hollanda. Kwota była gigantyczna

Tom Hollander to brytyjski aktor filmowy i teatralny, któremu popularność przyniosła rola Lorda Cutlera Becketta w serii "Piraci z Karaibów". Artysta wcielał się także w role drugoplanowe w głośnych tytułach, takich jak "Duma i uprzedzenie" z Keirą Knightley, "Czas na miłość", "Biały lotos" czy "King's Man: Pierwsza misja", za które prawdopodobnie nie zarabiał kokosów i był to zaledwie ułamek tego, co Tom Holland otrzymał za występ w "Avengersach". Skąd to wiemy? Bo Hollander zdradził, że na jego konto przez przypadek wpłynęła wypłata filmowego Spider-Mana.