Obecnie aktor jest trzeźwy już od trzech lat i najwyraźniej jego nowy styl życia zainspirował go do tego, by stworzyć coś, co może być pomocne dla osób walczących z chorobą alkoholową. Oczywiście nie wszystkim osobom spodobało się przedsięwzięcie Hollanda - na portalu X pojawiły się negatywne komentarze, w których zarzucany jest mu poważny problem, jeśli tworzy "piwo bezalkoholowe, które smakuje jak alkohol". Popularny influencer KSI opublikował ponadto wpis, w którym zarzucił, że Holland stworzył swój produkt wyłącznie po to, by zarobić pieniądze, a nie po to, by jego fani mieli z niego jakąkolwiek korzyść. "To sprzedawanie gów*a ludziom, którzy wolą ufać tym, którzy im to sprzedają".