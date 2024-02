Tom Holland zagra Romeo. Fani mają swój pomysł, kto mógłby wcielić się w Julię

Sztukę z udziałem Toma Hollanda będzie można oglądać tylko przez 12 tygodni, już od 11 maja bieżącego roku w Duke of York's Theatre. Już teraz można się jednak zapisać na wcześniejszy dostęp do biletów. Oficjalna sprzedaż rusza 13 lutego. Może być to niepowtarzalna okazja na ujrzenie Toma Hollanda w klasycznej odsłonie teatralnej ze współczesnym twistem.