Twórca"365 dni" kręci nowy film. Tym razem bez scen dla dorosłych

Film będzie nosił tytuł 'Sirocco'. Sirocco to też suchy i gorący wiatr znad Sahary. Zdjęcia będą się odbywały i we Włoszech, i w Brazylii, i w Polsce. O ile 'Heaven in Hell' jest pójściem w stronę dramatu psychologicznego, to tutaj idziemy w stronę kina gangsterskiego - zapowiadał reżyser. Zdjęcia do nowej produkcji mają ruszyć pod koniec 2023 roku.