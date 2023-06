Treat Williams nie żyje. Aktor znany m.in. z kultowego musicalu „Hair” zginął w wypadku

Williams urodził się 1 grudnia w Rowayton. Aktorską karierę rozpoczął od występów na Broadwayu (dubler Johna Travolty w roli Danny’ego w „Grease”); później zagrał w „Over Here” (kolejny musical.z Travoltą), a w końcu trafił na kinowe ekrany w produkcji „Elegant”. Kariera artysty przyśpieszyła, ale prawdziwym sukcesem okazała się dopiero nominowana do Złotego Globu kreacja przywódcy hippisów w musicalu Milosa Formana: „Hair”. „Książę wielkiego miasta” i „Tramwaj zwany pożądaniem” przyniosły mu kolejne wyróżnienia, a wcielenie się w Michaela Ovitza w telefilmie „Nocna zmiana” od HBO przyniosła mu pierwszą nominację do Emmy.



Treat Williams nigdy nie trafił do ścisłej czołówki najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych gwiazd Hollywood, ale wypracował sobie nazwisko i rozpoznawalność. To ceniony aktor charakterystyczny, który specjalizował się w zapadających w pamięć rolach drugoplanowych. Nie obawiał się też występów w mniejszych, skromniejszych budżetowo produkcjach off-broadwayowskich, telewizyjnych czy filmowych.



Tych „dużych” tytułów też się trochę zebrało. Wspomnijmy „1941” Stevena Spielberga, „Dawno temu w Ameryce” Sergio Leone czy „Maratończyka” Johna Schlesingera. Widzowie docenili też jego kreację (jedną z głównych) w serialu „Everwood”, gdzie występował w latach 2002-2006.