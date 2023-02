Widzowie pokochali "Love Never Lies", bo jest ostry jak żyleta. Dawno nie widziałam tylu dram w jednym programie

Przez te siedem odcinków twórcy "Love Never Lies" zaserwowali całą mieszankę trudnych emocji i dram, co stało się okazją do żartowania internautów, że nowy reality show Netfliksa, to takie trochę "Trudne sprawy". Mimo wszystko "Love Never Lies" widzowie kupili totalnie, co widać w komentarzach na Instagramie. Wielbiciele programu nierzadko podkreślali, że łyknęli cały sezon w jedną noc. Program z odcinka na odcinek wciągał coraz bardziej, pozwalając widzom kibicować niektórym bohaterom lub wkurzać się na nich, szczególnie gdy w czasie programu prawie dopuszczali się zdrad.