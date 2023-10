Do TVN wbija nowy show z drag queen. W jury Szpak i Seweryn

TVN postanowił stworzyć odważny jak na Polskę program "Drag Me Out", który miał swoje wersje w takich krajach jak Dania oraz Norwegia. W Norwegii emituje go stacja rozrywkowa TVNorge, należąca do Warner Bros. Discovery. Formuła programu zakłada łączenie się celebrytów w pary z artystami drag, by rywalizować o stworzenie najlepszych transformacji oraz występów scenicznych. Występy uczestników oceniać ma trzyosobowe jury.