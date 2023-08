"Dzień Dobry TVN" zmienia godziny emisji, a to dopiero początek zmian

Zwolnienie dziennikarzy ze śniadaniowego programu wywołało sporo emocji. Jak się okazuje, to nie koniec zmian w programie, gdyż od jesieni zmienią się też godziny emisji programu TVN. Jesienią 2023 roku "Dzień Dobry TVN" emitowane będzie codziennie o nowej porze - o 7:45, czyli kwadrans wcześniej, niż do tej pory. Godzina ta będzie stała, a to oznacza, że w weekendy wystartuje przed konkurencyjnym "Pytaniem na śniadanie", emitowanym w TVP 2. Program zaczyna się w soboty i niedziele o 7:55, natomiast w pozostałe dni o 7:30.