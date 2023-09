Caroline Derpienski pogrążyła się u Wojewódzkiego. Program oglądałam z zażenowaniem

Wojewódzki zapewne oglądał wcześniejsze wywiady, których udzieliła Derpienski. I raczej miał świadomość że to, co Caroline gada w nich, to totalne głupoty. I tak było również w jego programie. Jak można było się tego spodziewać, 21-letnia celebrytka nie wybroniła się sensowną odpowiedzią na żadne zadanie przez gwiazdora pytanie. A on, jak to on, drwił z niej. Mógł mocniej przywalać, ale powstrzymywał się. Trudno było przebrnąć przez tę rozmowę, gdzie słowa "Miami" (tam na co dzień mieszka Caroline) i "pieniądze" odmieniane były przez wszystkie przypadki. Caroline wiele razy podkreślała, ile to ona ma zer na koncie, a ileż to kasy ma jej partner. Podkreślanie statusu widoczne było w jej stylizacji, z kolei oglądając program, miało się wrażenie, że odpowiedzi na zadawane przez Wojewódzkiego pytania, Caroline chce przykryć chwaleniem się drogimi gadżetami.