Widzowie są wściekli i piszą skargi nowy format TVP Info. Ma szerzyć mowę nienawiści

Jak się okazuje, nowy format TVP nie wszystkim przypadł do gustu. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji trafiły cztery skargi od indywidualnych osób. Dwie z nich dotyczą autopromocji. Widzom nie podoba się, że "Jak oni kłamią" reklamowany jest mocno w programach TVP Info oraz wieczornych Wiadomościach. Kolejne dwie dotyczą zdaniem rzeczniczki KRRiT rzekomej mowy nienawiści wobec partii opozycyjnej. Widzowie uważają też, że program jest stronniczy.





Dwie kolejne skargi, także indywidualne, podnoszą zarzuty rzekomej mowy nienawiści wobec opozycji i stronniczości. W przypadku wpłynięcia skarg KRRiT podejmuje rutynowe działania, a więc występuje do nadawcy o materiał emisyjny i o odniesienie się do postawionych w skargach zarzutów - mówiła rzeczniczka KRRiT w rozmowie z serwisem Wirtualne Media.