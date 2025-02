Polski film prosto z kin trafił na Netfliksa. To nowa część uwielbianych komedii

Tak, ta lubiana seria polskich komedii ciągle trwa. Choć przerwa między jej trzecią a najnowszą, czwartą odsłoną była wyjątkowo długa. Domykające trylogię "U Pana Boga za miedzą" zadebiutowało jeszcze w 2009 roku. Kontynuacja zatytuowana "U Pana Boga w Królowym Moście" pojawiła się dopiero po 15 latach. Zeszłego października trafiła na ekrany kin i wywołała poruszenie wśród widzów. W pierwszy weekend wyświetlania produkcję obejrzało ponad 81 tys. widzów - żadna z wcześniejszych części nie może pochwalić się tak dobrym otwarciem.



Akcja "U Pana Boga w Królowym Moście" jak zwykle przenosi nas do tytułowej miejscowości. Tam ludzie żyją jak to na polskiej prowincji - spokojnie. Aż w końcu ich codzienną rutynę zakłóca przybycie studentki archeologii, która chce zbadać lochy pod kościołem. Co w nich odkrywa? Dokument nadający lokalnym ziemiom prawo do suwerenności.