Miał być Zgon przed weselem, jest zgon przed ekranem. Nowa polska komedia Netfliksa to lipa

Siłą rzeczy, obraz wielokrotnie sięga po dowcipy rasistowskie czy szowinistyczne, które są elementami drogi bohatera ku przemianie - Mirek musi przecież się nauczyć, że jego uprzedzenia są złe. Problem polega na tym, że nie ma w nich nawet odrobiny finezji, błyskotliwości, które mogłyby nadać postaci głębszego wymiaru. Nic z tego: to banalna historia jednowymiarowego faceta, który zachowuje się jak dupek, a potem z zaskoczeniem „odkrywa”, że to nie było w porządku - wszystko to w jak najbardziej topornym, przerysowanym i momentami krępującym wydaniu. Co gorsza, film próbuje połączyć zbyt wiele koncepcji naraz, licząc, że uczyni to fabułę ciekawszą. Niestety, efekt jest odwrotny: mamy tu miszmasz pomysłów, z których żaden nie zostaje należycie rozwinięty.



Wydaje mi się na przykład, że film ucierpiał na zestawieniu wątku ślubu z całą awanturą o mleczarnię - aspekt związany z rodzicami i dzieckiem, czyli w gruncie rzeczy historia o rodzinie i miłości, ma zdecydowanie więcej serca i energii. Ten drugi motyw wypada znacznie słabiej, a związane z nim postacie, gdy się nad tym zastanowić, okazują się właściwie zbędne fabularnie. Film cierpi właśnie na tego typu nadmiar, który tylko pogłębia znużenie widza, rozwadniając pozostałe komponenty.



A co się broni? Przede wszystkim relacja matki i córki: to ona stanowi, moim zdaniem, najmocniejszy punkt tej produkcji. Wizualnie całość również prezentuje się nieźle - widać, że jakiś budżet tu był, podobnie jak solidne zaplecze techniczne. Poruszana problematyka - uprzedzenia, relacje rodzinne, konflikt pokoleń - jest oczywiście wartościowa i warta eksploracji. Niestety, sposób jej przedstawienia pozostawia wiele do życzenia.



Nie tym razem.