Od kierowcy taksówki do influencera. Obronił się przed atakiem pijanych typów, teraz robi karierę

Swego czasu w sieci pojawił się zapis wideo z kamery umieszczonej w samochodzie. Widać na nim, jak do zamówionego wcześniej pojazdu wsiada dwóch pijanych mężczyzn. Chcą oni wnieść ze sobą alkohol, na co nie zgadza się sam kierowca. Pasażerowie słyszą jego akcent i nagle stają się agresywni. Zaczynają go wyzywać oraz wykrzykiwać skrajnie ksenofobiczne zdania. Bardzo szybko słowa przeradzają się w czyny. Jeden z klientów mocno uderza kierowcę. Na tym na pewno by się nie skończyło, gdyby nie zdecydowana reakcja poszkodowanego. Pan pochodzący z Ukrainy (jego dane osobowe nie są podawane w mediach, dlatego nie pojawią się również w tym artykule) sięga ukradkiem po gaz pieprzowy. Zauważa, że cała sytuacja eskaluje, więc próbuje wydostać się z samochodu, głośno wołając przy tym o pomoc. Ostatecznie używa trzymanego w dłoni narzędzia samoobrony i udaje mu się pozbyć napastnika z pojazdu. Nagranie ze zdarzenia obiegło Internet i poruszyło wiele osób. Szeroko komentowano barbarzyńskie zachowanie atakującego mężczyzny. Niektórzy nawet przepraszali za swoich rodaków. Niedawno przypomniano sobie o tym materiale, co ukraiński kierowca postanowił wykorzystać.