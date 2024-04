Co łączy Mennicę Gdańską oraz "Ricka i Morty'ego"? To oczywiste: pieniądze

Moneta wykonana jest ze srebra próby 999, a wyróżnia się - jak przekonują twórcy - wysoką jakością wykonania oraz numerowanym rantem. Poza tym w oczy rzucają się bardzo wysoki relief i rozmaite detale, odzwierciedlające charakterystykę animacji. Co więcej, niektóre elementy świecą w ciemności za sprawą druku UV i fluorescencji. Emitent to wyspa Niue, a nakład ograniczono do zaledwie 300 sztuk w skali całego świata, co czyni z „pieniążka” prawdziwy unikat.



Jego nominał to 5 dol, waga wynosi 62,2 g, a średnica - 45 mm. Cena monety to 1100 zł (obejmuje ona również akcesoria, czyli certyfikat i specjalne pudełko).