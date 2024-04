Skandal za kulisami 2. sezonu „Tulsa King”. Oskarżają samego Sylvestra Stallone'a

Twórcy „Tulsa King” zatrudnili firmę Rose Locke Casting of Atlanta do wyszukania aktorów w wieku 18+ do 2. sezonu serialu Taylora Sheridana, który odpowiada m.in. również za słynne „Yellowstone”. Rzecz w tym, że firma postanowiła zrezygnować ze współpracy w związku ze złymi warunkami pracy, co zostało opisane przez kilka osób w social mediach.



Stallone i anonimowy reżyser zostali oskarżeni o okropny stosunek do aktorów dalszego planu i statystów. Mieli używać określeń w stylu „paskudny”, „wanna ze smalcem”, „grubas z laską”. Gdy odbiorca tego ostatniego komentarza o nim usłyszał, przyznał, że to, jak opisuje się go na planie, jest dla niego bardzo bolesne.



Co więcej, sam Stallone miał później zasugerować, żeby zamiast tych osób do produkcji zaangażować „ładne, młode dziewczyny, które będą mu towarzyszyć”.