Uroczysta premiera filmu Zapiski śmiertelnika z udziałem gwiazd

Ładowanie...

Do nadmorskiego kurortu przyjeżdża pięćdziesięcioletni F.P. Chce popełnić samobójstwo. Ma rodzinę, pieniądze i mimo to narastającą niechęć do życia. Kiedy rozpoczyna pisanie pożegnalnego listu do żony, pojawia się duch ojca, który popełnił samobójstwo. Próbuje odwieść syna od zabicia się.

"Zapiski śmiertelnika" to nowy film uznanego reżysera Macieja Żaka ("Konwój"), który jest także autorem scenariusza. Niebanalna historia dojrzałego mężczyzny, który osiągnął sukces i pozornie ma wszystko, ale mimo to nie czuje się spełniony. W rolach głównych występują: Ireneusz Czop ("Broad Peak"), Magdalena Boczarska ("Różyczka"), Magdalena Popławska ("Atak paniki"), Marian Dziędziel ("Wesele"), Agata Turkot ("Dom dobry"), Paweł Tomaszewski ("Chrzest").

REKLAMA

Galeria: 10 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 10

Dramat „Zapiski śmiertelnika” przygląda się współczesnemu, dojrzałemu mężczyźnie i jego problemom (depresja, brak poczucia sensu życia, rodzinne obciążenia, decyzja o świadomym zakończeniu życia), ale robi to z dużym dystansem, posługując się m.in. realizmem magicznym. Światowa premiera odbyła się na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Film został objęty patronatem Fundacji Masculinum, która wspiera mężczyzn w rozwoju osobistym, budowaniu świadomej tożsamości oraz radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami.

REKLAMA

Zdjęcia: Galapagos Films

REKLAMA

Rozrywka.Blog 30.01.2026 14:51

Ładowanie...