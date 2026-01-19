Valentino nie żyje. Legendarny włoski projektant miał 93 lata

Ładowanie...

Pod koniec minionego roku świat mody pożegnał Giorgio Armaniego, a dziś w wieku 93 lat odeszła kolejna ikona mody. Zmarł Valentino Garavani, w branży znany jako Valentino. Włoski projektant zostawił po sobie spuściznę, dzięki której pamięć o nim na zawsze pozostanie żywa. O śmierci artysty poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych jego fundacja.

Valentino Garavani nie żyje. Włoski projektant mody miał 93 lat

W poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, fundacji Valentino, pojawiła się przykra informacja o jego śmierci. Wynika z niej, że Valentino zmarł w swoim domu w Rzymie, a jego pogrzeb odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, w piątek 23 stycznia.

Valentino Garavani zmarł dziś w swojej rzymskiej rezydencji, w otoczeniu bliskich. Kondolencje odbędą się w środę 21 stycznia i czwartek 22 stycznia o godzinie 11:00-18:00 w kościele pw. św. Andrzeja na Piazza Mignanelli 23. Pogrzeb odbędzie się w piątek 23 stycznia o godzinie 11:00 w bazylice Santa Maria degli Angeli e dei Martiri na Piazza della Repubblica 8 w Rzymie.

Valentino Garavani urodził się w 1932 r. w mieście Voghera w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. Już w najmłodszych latach interesował się hollywoodzkim glamourem. Swoją pasję zaczął rozwijać w nastoletnim wieku, kiedy to jako 17-latek rozpoczął naukę w paryskiej szkole mody L'Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, a następnie odbywał praktyki w takich domach mody jak Balenciaga, Jean Dessès i Guy Laroche.

Po ukończeniu praktyk podjął pracę w pracowni Guy Laroche, z której odszedł w 1959 r., by założyć we Włoszech własną firmę. Niedługo później poznał studenta architektury Giancarlo Giammettiego, z którym był jego życiowym i biznesowym partnerem przez 65 lat.

W ciągu swojej kariery Valentino ubierał wiele gwiazd, w tym Sharon Stone, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Barbrę Streisand, Audrey Hepburn, Sophię Loren czy Elizabeth Taylor. Włoski projektant był również twórcą sukni ślubnej Jackie Kennedy, którą pierwsza dama założyła na swój drugi ślub.

Anna Bortniak 19.01.2026 19:10

