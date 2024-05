Ruszyły zdjęcia do 2. sezonu "Wednesday". Netflix przedstawił też nowych członków obsady

W listopadzie 2022 r. "Wednesday" podbiła serca użytkowników Netfliksa na całym świecie. Aktualnie jest to najpopularniejszy anglojęzyczny serial platformy. Pod względem oglądalności (po zmianie metodologii jej mierzenia) przebił nawet 4. sezon "Stranger Things". Czemu więc tyle czasu musimy czekać na nową odsłonę produkcji? Można by wymieniać powody, zaczynając od kwestii licencyjnych. Nie ma jednak co się nad tym rozwodzić i zastanawiać, bo fani tytułu mogą wreszcie otwierać szampana. W Irlandii właśnie ruszyły zdjęcia do nowych odcinków niesamowitych przygód granej przez Jennę Ortegę bohaterki.



"Wednesday" przedstawia historię tytułowej bohaterki, która po wyrzuceniu ze szkoły ląduje w Akademii Nevermore. Tam trafia na trop nadnaturalnej zagadki i próbuje powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę. Jak sobie z tym radzi? Ze swoją makabryczną wyobraźnią, sarkazmem i tanecznymi zdolnościami nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Jej historia daleka jest jednak od zakończenia. W końcu finał 1. sezonu pozostawia widzów z nieznośnym cliffhangerem. Co więc teraz czeka uwielbianą bohaterkę? Ekipa serialu już wie. W końcu dostała scenariusze nowych odcinków od samej Rączki. Serio! Netflix ma nawet z tego wideo.