2. sezon "Wednesday" spełni jedno z największych marzeń fanów

"Wednesday" stała się nie tyle hitem, co fenomenem. Wyniki wynikami (aktualnie najpopularniejszy serial Netfliksa wszech czasów), ale produkcja zainspirowała też modowy trend Goth Glam i viralowe odtwarzanie tańca głównej bohaterki w mediach społecznościowych. Fani na całym świecie z niecierpliwością wyczekują teraz 2. sezonu spin-offu "Rodziny Addamsów", jednocześnie mając swoje teorie i nadzieje dotyczące tego, co powinno się w nim znaleźć.



Wygląda na to, że twórcy "Wednesday" zamierzają spełnić jedno z marzeń fanów. Tak przynajmniej wynika ze słów kostiumografki serialu Colleen Atwood, która w niedawnym wywiadzie zdradziła parę szczegółów dotyczących nowych odcinków.



W Spider's Web jesteśmy fanami "Wednesday" i dużo już o serialu pisaliśmy: