To już pewne: Percy Hynes White nie pojawi się w 2. sezonie „Wednesday”. Aktor z poważnymi oskarżeniami

Netflix najprawdopodobniej nie uwierzył w tłumaczenia aktora; nie jest jednak wykluczone, że to on pierwszy wyszedł z inicjatywą i wycofał się z obsady. Tak czy inaczej, teraz wiemy już na pewno, że Percy Haynes White nie pojawi się w nadchodzącym 2. sezonie „Wednesday”.



Wczoraj sieć obiegła informacja o tym, że właśnie ruszyły zdjęcia do kolejnej odsłony produkcji. Odbywają się one na terenie Irlandii. Przy okazji widzowie dowiedzieli się, że obsada tytułu znacznie się powiększyła. Między innymi dołączą do niej gwiazdy, które poprzednio wystąpiły w serialu jedynie gościnnie. Na ekranie częściej będziemy mogli podziwiać Morticię Addams (Catherine Zeta-Jones), Gomeza Addamsa (Luis Guzman), Pugsleya Addamsa (Isaac Ordonez) oraz Ritchiego Santiago (Unati Lewis-Nyawo). Fani zdecydowanie nie będą mieli na co narzekać, przynajmniej pod tym względem.