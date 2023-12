Netflix chce więcej Rodziny Addamsów. Rozmowy o spin-offie "Wednesday" już trwają

Chociaż "Wednesday" zadebiutowała jeszcze w listopadzie zeszłego roku, jak wynika z udostępnionego niedawno raportu Netfliksa, w pierwszej połowie 2023 roku wciąż cieszyła się ogromną popularnością. Ta produkcja pobiła wszelkie rekordy i przekraczając 250 mln pełnych wyświetleń, przegoniła 4. sezon "Stranger Things", sięgając tym samym po trofeum dla najpopularniejszego serialu anglojęzycznego platformy wszech czasów.



Netflix całkiem szybko zaczął myśleć o 2. sezonie "Wednesday" i zaczął dogadywać sprawy licencyjne. W końcu prawa do "Rodziny Addamsów" posiada MGM należące obecnie do Amazona. Na zielone światło dla produkcji sequela musieliśmy więc długo poczekać. Zdjęcia do niego mają rozpocząć się w kwietniu 2024 roku. Pojawiły się jednak doniesienia, że już teraz platforma rozpoczęła rozmowy na temat spin-offu produkcji.



