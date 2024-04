Steve Buscemi dołącza do obsady 2. sezonu „Wednesday”

Ogromny sukces serialu „Wednesday” od Netfliksa jest aktualnie nie do podważenia. Produkcja ta zdobyła popularność nie tylko na samej platformie streamingowej, ale też w sieci. Swego czasu dosłownie każdy na TikToku wykonywał słynny taniec, w który Jenna Ortega włożyła nie tylko dużo pracy, ale też serca. Niedługo ruszą zdjęcia do 2. sezonu „Wednesday”. Wiemy już, kto dołączy do obsady, a będzie to aktor znany m.in. z filmu „Pulp Fiction”.