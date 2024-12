W 1900 r. wydana została powieść autorstwa L. Franka Bauma - "Czarnoksiężnik z krainy Oz". Fabuła tej kultowej książki skupia się na Dorotce, która zostaje porwana przez tornado i trafia do krainy Oz, gdzie wraz z Tchórzliwym Lwem, Strachem na Wróble i Blaszanym Drwalem wyrusza na poszukiwanie Wielkiego Czarnoksiężnika Oz, gdyż tylko on może jej pomóc wrócić do domu. Historia ta doczekała się wielu ekranizacji, lecz to produkcja z 1939 r. zdobyła największą popularność.



W produkcji Vidora i LeRoya jedną z bohaterek była Zła Czarownica z Zachodu grana przez Margaret Hamilton. Historią wiedźmy zainspirował się Gregory Maguire - w 1995 r. wydał on książkę "Wicked. Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu", która skupia się na życiu tytułowej bohaterki jeszcze przed przybyciem Dorotki do krainy Oz. Kilka lat później Stephen Schwartz i Winnie Holzman zainspirowali się historią Maguire'a i postanowili na jej podstawie napisać musical "Wicked" - zadebiutował on w Curran Theatre w San Francisco w 2003 r., a dziś można oglądać już jego genialny filmowy odpowiednik w reżyserii Jona M. Chu.