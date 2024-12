Dziennikarze są zgodni w pochwałach - jasne, nie wszyscy rozpływają się nad filmem równie mocno, ale niektórzy nie szczędzą mu naprawdę wielkich słów. I tak na przykład Nick Schager z „The Daily Beast” - przyznając obrazowi maksymalną ocenę - stwierdza, że mamy do czynienia z produkcją, które można zestawić z największymi arcydziełami gatunku jako „pomnik mrocznego pożądania i zepsucia, które ono rodzi; wielkie dzieło nieświętego terroru”.



David Rooney z „The Hollywood Reporter” chwali to, za co Eggers w przeszłości bywał już doceniany: otóż mówimy o horrorze pełnym wspaniałych szczegółów wizualnych, wypełnionym „złowrogim przerażeniem”, „konwulsyjną przemocą”, „spoconą erotyką”, przeplatanym wieloma „chytrymi aluzjami”.



Maksymalną notę wystawił obrazowi również Matt Zoller Seitz z prestiżowego RogerEbert.com. Krytyk podsumował: „Przypomniałem sobie dzieciństwo, kiedy oglądałem Egzorcystę i czułem się, jakbym oglądał dokumentalny zapis zła, które samo w sobie było przeklęte i na które nie powinienem nawet patrzeć, ponieważ robiąc to ryzykowałem wypuszczeniem go na ten świat”.



